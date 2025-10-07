Alertan de la presencia de fragmentos metálicos en confit de hígado de ave al oporto de la marca Bioporc
El lote afectado es el número R052a con fecha de caducidad del 28 de febrero de 2029. La Aesan recomienda a las personas que puedan tenerlo en sus casas que se abstengan de consumirlo.
FACUA.org
España-07/10/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia relativa a la presencia de fragmentos metálicos en confit de hígad