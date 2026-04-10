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FACUA Madrid informa a los consumidores y usuarios sobre sus derechos durante la Semana de la Salud de Getafe

La asociación ha participado en esta iniciativa que se celebra del 7 al 14 de abril en la Plaza de la Unesco de este municipio madrileño.

FACUA.org
Madrid-10/04/2026

FACUA Madrid ha participado este jueves 9 de abril en la Semana de la Salud de Getafe, una iniciativa en la que se han dado cita cerca de 40 de organizaciones y entidades locales.

Durante esta jornada, personal de la asociación estuvo informando y asesorando a los asistentes sobre la l

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