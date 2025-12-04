Alertan de la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en varios lotes de agua mineral natural de la marca Fuente Madre
Los lotes afectados tienen fecha de caducidad del 31 de diciembre de 2027 y se comercializan en envases de plástico de 1,5, 5 y 8 litros.
FACUA.org
España-04/12/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla la Mancha relativa a la presencia de Pseu