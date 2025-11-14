Alertan de la presencia de Listeria en varios quesos de las marcas Beiardi, La Borda de Agort, Udabe y Eroski
Estos quesos se han distribuido en País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
FACUA.org
España-14/11/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Navarra relativa a la presencia de Listeria monocy