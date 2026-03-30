La Aesan alerta de la presencia de nueces de macadamia y anacardos no declarados en el etiquetado en postres de la marca Delici
En concreto, el producto afectado es el Desserts Dubai style chocolate, de la marca Delici, presentados en paquetes de seis envases de 76 gramos cada uno. Los lotes implicados en esta incidencia son los referentes a las numeraciones D-26005 y D-25286.
FACUA.org
España-30/03/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Bélgica, relativa a la presencia de nueces de macadamia y anacardos no decla