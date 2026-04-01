Temu y la panadería Baker's comparten el premio a El Peor (y Más Machista) Anuncio de 2025
La plataforma de venta online anunciaba un dispositivo geolocalizador insertado en la rueda de un coche con el reclamo "así podrás localizar a tu pareja". La panadería usaba imágenes de mujeres amasando pan escasas de ropa y en poses provocativas con el reclamo #OnlyPans.
FACUA.org
España-01/04/2026
Temu y la panadería barcelonesa Baker’s han recibido ex aequo el premio a El Peor (y Más Machista) Anuncio del Año, un galardón que FACUA-Consumidores en Acción organiza desde 2010.