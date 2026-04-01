FACUA es la asociación de consumidores con mayor nivel de autofinanciación por las cuotas de sus socios
Los ingresos de FACUA por las cuotas ordinarias de sus asociados representaron 2,34 millones de euros en 2025, cinco veces más de lo que le destinó Consumo. Una de las asociaciones subvencionadas por el ministerio, AUC, ingresó solo 9.000 euros si las cifras de socios que declara son reales.
FACUA.org
España-01/04/2026
FACUA es la asociación de consumidores con mayor nivel de autofinanciación por las cuotas de sus socios, según se desprende del análisis de los datos publicados por las asociaciones consideradas «más representativas» en sus páginas web y las cifras de socios de pleno derecho declaradas