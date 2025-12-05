Alertan de la presencia de piezas de metal y caucho en sopas deshidratadas de la marca Knorr
Están afectados los lotes 527922C93 y 528022C93 con fecha de caducidad de abril de 2027.
FACUA.org
España-05/12/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Rumanía relativa a la presencia de piezas de metal y caucho en s