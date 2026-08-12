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Alertan de la presencia de proteínas de la leche no incluidas en el etiquetado en salchichón cular de la marca Espuña

Están afectados los lotes 260001, 260002, 260003, 260006, 260007, 260008, 260009, 260010, 260012, 250024, 250025 y 250026.

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España-12/08/2026
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña relativa a la pres

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