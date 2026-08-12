Nuestras acciones

Nueva denuncia de FACUA contra la empresa de telecomunicaciones de Bertín Osborne ante la Agencia Española de Protección de Datos

Española de Telefonía no atiende peticiones de usuarios que quieren que elimine los datos personales que tiene almacenados.

FACUA.org
España-12/08/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Nueva denuncia de FACUA-Consumidores en Acción contra la empresa de telecomunicaciones de Bertín Osborne. Esta vez, la asociación se ha dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) porque Española de Telefonía no atiende peticiones de u

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos