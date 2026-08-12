Nueva denuncia de FACUA contra la empresa de telecomunicaciones de Bertín Osborne ante la Agencia Española de Protección de Datos
Española de Telefonía no atiende peticiones de usuarios que quieren que elimine los datos personales que tiene almacenados.
FACUA.org
España-12/08/2026
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Nueva denuncia de FACUA-Consumidores en Acción contra la empresa de telecomunicaciones de Bertín Osborne. Esta vez, la asociación se ha dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) porque Española de Telefonía no atiende peticiones de u