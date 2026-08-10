FACUA denuncia la venta de unas gafas que prometen "aclarar la visión" milagrosamente a personas con miopía, presbicia o astigmatismo
El anuncio emitido en la plataforma Youtube asegura que "sus lentes integran partículas fotosensibles inteligentes que captan el punto focal de su visión en solo unos segundos".
FACUA.org
España-10/08/2026
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