Alertan de la presencia de salmonela en kéfir de cabra de la marca La Pardina
El producto afectado es el Kéfir de cabra con probióticos, con lote 62100902, fecha de caducidad del 14 de noviembre de 2026 y presentación en 500 y 1.000 mililitros; y lote 62102102, fecha de caducidad del 25 de noviembre de 2026. y presentación en 250, 500 y 1.000 mililitros.
FACUA.org
España-10/11/2026
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