FACUA asesora a los afectados por el cierre de la cadena de clínicas dentales Oralis
El grupo empresarial ha entrado recientemente en concurso de acreedores, dejando a cientos de pacientes con tratamientos pagados y a medio realizar.
FACUA.org
España-04/11/2026
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FACUA-Consumidores en Acción se encuentra asesorando a los afectados por el cierre de la cadena de clínicas dentales Oralis, que ha entrado recientemente en concurso de acreedores, y que posee establecimientos en varios puntos del país.