Asideros para cama Let’s Get Up y Let’s Get Up L: La Aemps alerta de un posible riesgo de atrapamiento durante su uso
Estos soportes están diseñados para facilitar a los usuarios incorporarse de la cama de forma autónoma.
FACUA.org
España-04/11/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha tenido conocimiento, a través de la empresa fabricante Trust Care AB, localizada en Suecia, de que los asideros para cama Let’s Get Up y Let’s Get Up L pueden provocar un riesgo de atrapamiento si se