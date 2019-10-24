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Alertan de la retirada de audífonos Beltone y Resound por alteraciones en la amplificación de sonido

La Aemps ha informado de que se ha identificado una incidencia en el programa de los aparatos que puede exponer a los usuarios a una ganancia adicional no intencionada.

Europa Press
España-24/10/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha informado de que la empresa GN Hearing Care ha retirado del mercado hasta 128 números de serie de audífonos retroauriculares e intraauricu

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