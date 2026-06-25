Alertan de la presencia de Salmonella en dos lotes de fuet de la marca Can Duran
Están afectados los lotes 262014422 y 262014423 de este producto que se comercializa envasado en bolsas de plástico en formato de 170 gramos.
FACUA.org
España-25/06/2026
Foto: EFE.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia relativa a la presencia de Salmonel