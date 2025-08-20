Alertan de la retirada de los productos para heridas y quemaduras MediHoney debido a fallos en el envasado que comprometen su esterilidad
Se ha identificado un sellado inadecuado de los envases de barrera estéril, la falta de protección adecuada del producto en las cajas de envío durante el transporte y un fallo en el tapón de rosca del tubo.
FACUA.org
España-20/08/2025
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha tenido conocimiento, a través del fabricante Derma Sciences, inc (Canadá), de la retirada del mercado de los productos para heridas y quemaduras MediHoney debido a fallos en el envasado que podrían provocar la pérdida de la es