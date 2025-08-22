Alertan de la retirada de varios lotes de crema hidratante Erborian - Centella Crème tras detectar la presencia de bacterias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de los lotes KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343 de la crema hidratante Erborian – Centella Crème (envases de 50 y 20 mililitros).

Es