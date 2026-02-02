Alertan de la retirada del inyectable Palmeux para tratar la esquizofrenia por deficiencias detectadas en la fabricación del medicamento
Están afectadas varios lotes y presentaciones de estas jeringas precargadas: 150 mg, 100 mg, 75 mg y 50 mg.
FACUA.org
España-02/02/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la retirada del inyectable de liberación prolongada en jeringa precargada Palmeux, en varias presentaciones, por deficiencias detectadas en la inspección de normas de correc