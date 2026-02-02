Más noticias

Alertan de la retirada del inyectable Palmeux para tratar la esquizofrenia por deficiencias detectadas en la fabricación del medicamento

Están afectadas varios lotes y presentaciones de estas jeringas precargadas: 150 mg, 100 mg, 75 mg y 50 mg.

FACUA.org
España-02/02/2026

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la retirada del inyectable de liberación prolongada en jeringa precargada Palmeux, en varias presentaciones, por deficiencias detectadas en la inspección de normas de correc

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos