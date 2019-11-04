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Alertan de presencia de mostaza no declarada en productos de las marcas Bonpreu, Biogra, HLT y Biocesta

Se trata de productos ecológicos entre los que se encuentran hamburguesas, seitanes, salchichas y croquetas.

FACUA.org
España-04/11/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de mostaza no declarada en el etiquetado de productos transformados a base de vegetales procedentes de España de las marcas Biogra, HLT, Biocesta y Bonpreu.

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