Alertan de un error en el montaje de los muelles de las ruedas delanteras de algunos Skoda Octavia III
La Dirección General de Consumo informa de que es posible que se hayan instalado muelles con parámetros de rigidez incorrectos, pudiendo afectar negativamente a las propiedades de marcha del vehículo.
FACUA.org
España-09/08/2019
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Imagen: Skoda.es
FACUA-Consumidores en Acción alerta de un error en el montaje de los muelles de las ruedas delanteras de algunos vehículos Skoda Octavia III, concretamente en los modelos de 2019.
La Dirección General de Consumo informa de que, como consecuencia de ello, es posible que