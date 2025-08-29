Alertan del riesgo de accidente en algunos modelos de motocicletas Honda por un problema con el cigüeñal
El sensor de posición del cigüeñal puede desconectarse. Al hacerlo, el motor podría apagarse durante la marcha ocasionando lesiones graves.
FACUA.org
Europa-29/08/2025
El sistema de alerta rápida de la UE para productos peligrosos no alimentarios (Safety Gate) ha alertado del riesgo de lesiones graves al conducir algunas motocicletas de la marca Honda debido a que puede apagarse el motor por un problema con el cigüeñal.
En la notificación del Safety