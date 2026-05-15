Génesis se negó a cancelar la póliza de un coche que había sido vendido con el pretexto de que "no recibía los correos con la solicitud"
Tras la actuación de FACUA Madrid, la aseguradora ha dado de baja el seguro y devuelto al afectado 405 euros de la parte proporcional de la prima que no disfrutó.
FACUA.org
Madrid-15/05/2026
Tras la actuación de FACUA Madrid, Génesis Auto ha reembolsado a un usuario los 450 euros de la póliza de un seguro por un vehículo que había vendido el año anterior.
Alan M., vecino de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, vendió en octubre de 2025 su vehículo, un KIA Sporta