Zona azul en Matalascañas: FACUA Huelva advierte al Ayuntamiento de Almonte de que no puede cobrar mientras la ordenanza no entre en vigor
La asociación reclama al consistorio que, si ya ha cobrado cantidades por los parquímetros pese a no tener cobertura legal, devuelva los importes a los usuarios de forma automática y sin necesidad de que tengan que reclamar.
FACUA.org
Huelva-18/05/2026
FACUA Huelva se ha dirigido al Ayuntamiento de Almonte para advertirle de que no puede cobrar ninguna cantidad por el uso de la zona azul (ORA) de Matalascañas mientras no exista una ordenanza aprobada, vigente y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
La asociación ya h