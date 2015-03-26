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Amnistía, FACUA y Unicef son las tres ONG con más influencia en las redes sociales en España, según Klout

El índice de Klout es una medida de la influencia de una persona, institución o marca en internet.

FACUA.org
España-26/03/2015
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Amnistía España, FACUA-Consumidores en Acción y el Comité Español del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) son las tres organizaciones no gubernamentales (ONG) con más influencia en las redes sociales en España, según la herram

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