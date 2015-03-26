Amnistía, FACUA y Unicef son las tres ONG con más influencia en las redes sociales en España, según Klout
El índice de Klout es una medida de la influencia de una persona, institución o marca en internet.
FACUA.org
España-26/03/2015
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