Amplían la alerta por la presencia de la toxina cereulida a dos leches de fórmula de la marca Damira
Está afectado el lote 8000003307 del producto Damira Natur 1 y el lote 8000003302 de Damira Natur 2.
FACUA.org
España-23/01/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia relativa a la posible presencia de cereulida en leches de fórmula de