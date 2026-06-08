FACUA Cádiz denuncia que una usuaria lleva más de cuatro años esperando una cita con la Unidad del Dolor del Hospital Puerta del Mar
La asociación ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz ante el desinterés mostrado por el centro hospitalario, que ni siquiera contesta a las reclamaciones que ha enviado en representación de su socia.
FACUA.org
Cádiz-08/06/2026
FACUA Cádiz ha formalizado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar el retraso injustificado por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la atención especializada que requiere una de sus asociadas. La afectada acumula una espera de más de cuatr