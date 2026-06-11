Riesgo para los diabéticos: un error en el software en las bombas de insulina MiniMed 780 alteraría la administración de insulina
La Aemps advierte de que esta situación podría aumentar el riesgo de hiperglucemia o cetoacidosis diabética si no se siguen las indicaciones mostradas por el dispositivo para restablecer el tratamiento.
FACUA.org
España-11/06/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado de un problema en determinados modelos de la bomba de insulina MiniMed 780G con la versión de software 6.62 que podría provocar la suspensión de la administración del medicamento.