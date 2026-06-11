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La Aesan advierte de la presencia de almendras no declaradas en el etiquetado en relleno de praliné de avellana de la marca Fun Cakes

El producto afectado se denomina Hazelnut praliné y se presenta en envase con tapa de rosca de 325 gramos.

FACUA.org
España-11/06/2026

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Alemania, relativa a la presencia de almendras

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