La Aesan advierte de la presencia de almendras no declaradas en el etiquetado en relleno de praliné de avellana de la marca Fun Cakes
El producto afectado se denomina Hazelnut praliné y se presenta en envase con tapa de rosca de 325 gramos.
FACUA.org
España-11/06/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Alemania, relativa a la presencia de almendras