Amplían la alerta por la presencia de la toxina cereulida a más leches de fórmula de la marca Almirón y Blédina

Es la quinta ampliación anunciada por la Aesan, que recomienda revisar los números de lote y fechas de caducidad y no consumir los productos afectados.

FACUA.org
España-10/02/2026

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado a más productos de la marca Almirón y de la marca Blédina, ambas pertenecientes a Danone, la alerta por la posible presencia de cereulida en leches de fórmula.

En concreto, los productos afectados por esta qui

