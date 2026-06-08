FACUA Galicia denuncia la falta de atención en el teléfono del Sergas para anulación o cambio de citas médicas
La asociación señala que esta desatención sólo provoca una merma del servicio, ya que incrementa el tiempo de atención entre usuarios al no existir reasignación de las citas que no se van a producir.
FACUA.org
Galicia-08/06/2026
FACUA Galicia se ha dirigido ante el Servicio Gallego de Salud (Sergas) para instarle a que tome las medidas que sean necesarias para garantizar que se atiende el teléfono destinado al cambio o anulación de citas médicas.
La asociac