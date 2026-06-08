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Aldi retira del mercado varios lotes de soja texturizada fina ecológica de la marca Bio por posible presencia de piedras en su contenido

La marca Bio es la anteriormente conocida como Gutbio. La cadena de supermercados ha anunciado que reembolsará el importe del producto afectado.

FACUA.org
España-08/06/2026

La cadena de supermercados Aldi ha informado de la retirada de la venta de varios lotes de Eco soja texturizada fina de la marca Bio, anteriormente conocida como Gutbio, por la posible presencia de piedras en su contenido.

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