FACUA denuncia a Viagogo por imponer tasas abusivas tanto a compradores como a vendedores de entradas
Esta plataforma de compraventa de tickets incumple la normativa vigente al incluir entre sus cláusulas que pueden cambiar sus tarifas "en cualquier momento, incluso después de que hayas puesto en lista tus entradas".
FACUA.org
España-09/06/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la plataforma de venta de entradas Viagogo ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por imponer tasas abusivas tanto a los compradores como a los vendedores que hacen uso de esta plataforma destinada a