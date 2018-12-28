Más noticias18 promociones de la EMVS

Ana Botella y siete ex altos cargos de Madrid, condenados por la venta de pisos públicos a fondos buitre

En la sentencia, del 27 de diciembre, el Tribunal de Cuentas cifra en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la Empresa Municipal de Vivienda.

Europa Press
España-28/12/2018
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El Tribunal de Cuentas ha condenado a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno por la venta de 18 promociones de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria

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