Tras la actuación FACUA, la Junta paraliza el desahucio de seis familias víctimas de un fraude en una finca de Casabermeja
Varios de los afectados han interpuesto en los juzgados de Málaga una denuncia por estafa y falsedad documental contra José González Rojas, en prisión por otro delito, y su pareja, la empresaria Jessica Meza García.
FACUA.org
Málaga-16/06/2026
Tras la actuación de FACUA, la Junta de Andalucía ha paralizado el desahucio que tenía previsto llevar a cabo este martes sobre seis familias víctimas de un fraude en una finca de la localidad malagueña de Casabermeja.
Varios de los