Más noticiasEra la directora general de Consumo

Ana María Romero, nombrada directora general de Industrias y Calidad Agroalimentaria de la Junta de Andalucía

Su nuevo nombramiento se ha producido sin que el Consejo de Gobierno designe aún quién estará al frente de la Dirección General de Consumo.

FACUA.org
Andalucía-09/11/2010
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombrado este martes a Ana María Romero Obrero (Montoro, Córdoba, 1970) directora general de Industrias y Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Hasta ahora, Romero era d

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