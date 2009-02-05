Andalucía creará un registro de empresas que compensen y reduzcan sus emisiones de C02
Recibirán una acreditación como garantía de su conciencia y solidaridad medioambiental.
FACUA.org
Andalucía-05/02/2009
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La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía creará un registro de empresas andaluzas que compensen y reduzcan sus emisiones de C02 y, por lo tanto, se esfuercen en luchar contra el fenómeno del cambio climático y mejorar el medio ambiente, las cuale