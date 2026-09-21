Lechugas iceberg (3,6%) y harinas de trigo (2,2%), los alimentos básicos que más se han encarecido en septiembre
El precio de la docena de huevos se ha disparado casi un 9% en el último año. Los champiñones laminados y el aceite de girasol también han subido un 6,0 y un 4,1% respectivamente desde septiembre de 2025.
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España-21/09/2026
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Lechugas iceberg y harinas de trigo son los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que a