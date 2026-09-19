¿A QUÉ ESPERAN PARA HACER SU TRABAJO? | Episodio 128 de En Ocasiones Veo Fraudes
Denunciamos a dos responsables del Ramón y Cajal por presuntamente haber maquillado listas de espera, te contamos cómo han evolucionado los precios de los alimentos este mes y te decimos qué debes hacer si eres un afectado del cierre de Vivanta.
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España-19/09/2026
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Este sábado 19 de septiembre lanzamos el episodio 128 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
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