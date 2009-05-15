Aprobada una rebaja el tipo de interés de los préstamos cualificados para vivienda
El Consejo de Ministros ha decidido modificar también la fórmula de fijación de los tipos de interés de los préstamos a interés variable que se concedan en el marco del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
FACUA.org
España-15/05/2009
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El Consejo de Ministros aprobó el jueves la rebaja de los tipos de interés para la mayor parte de los préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito en el marco de los últimos Planes de Vivienda.
En concreto, para los beneficiarios del P