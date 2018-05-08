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Ascensores averiados: FACUA Sevilla advierte del caos en el Centro de Diagnósticos del Virgen del Rocío

FACUA Sevilla reclama soluciones inmediatas. La avería se produjo a mediodía del lunes por una subida de tensión.

FACUA.org
Sevilla-08/05/2018
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FACUA Sevilla advierte de la caótica situación que se está viviendo desde este lunes en el Centro de Diagnósticos del Hospital Virgen del Rocío como consecuencia de una avería en sus tres ascensores que en la tarde del martes sigue sin estar resuelta.

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