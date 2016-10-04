Balay advierte del "riesgo de explosión" al utilizar seis de sus modelos de cocinas de gas
Una pieza en mal estado en el sistema de conexión del electrodoméstico puede provocar un escape. El fabricante pide a los propietarios que dejen de usarlos hasta que sean reparados sin coste en sus domicilios.
FACUA.org
España-04/10/2016
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La marca de electrodomésticos Balay ha advertido del «riesgo de explosión» que puede provocar el uso de determinados modelos de sus cocinas de gas debido a una pieza en mal estado.
En concreto, las unidades afectadas, seis en total, responden a los siguientes n