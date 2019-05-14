Bayer pagará 1.800 millones a una pareja que desarrolló linfomas por un herbicida de Monsanto
Un jurado de California ha concluido que el producto Roundup de la compañía es el responsable de la enfermedad que padecen.
Europa Press
Internacional-14/05/2019
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Imagen: Europa Press.
Un jurado de California ha concedido una indemnización de 2.055 millones de dólares -más de 1.800 millones de euros- a una pareja que denunció que el herbicida Roundup de Bayer había causado el cáncer que padecen, la tercera sentencia contra la empresa al