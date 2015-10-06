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BP pagará 18.500 millones para zanjar las demandas civiles por el vertido del Golfo de México en 2010

El acuerdo permite a las autoridades federales, estatales y locales contar con los recursos necesarios para avanzar en la recuperación de los ecosistemas, las economías y los negocios de la región.

Europa Press
América-06/10/2015
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La petrolera británica BP ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU y los cinco estados del Golfo de México para resolver mediante el pago de 18.571 millones de euros (20.800 millones de dólares) las demandas civiles relacionadas con el desastre nat

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