BP pagará 18.500 millones para zanjar las demandas civiles por el vertido del Golfo de México en 2010
El acuerdo permite a las autoridades federales, estatales y locales contar con los recursos necesarios para avanzar en la recuperación de los ecosistemas, las economías y los negocios de la región.
Europa Press
América-06/10/2015
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Un 80% de lo que debe pagar BP se destinará a la restauración de la región afectada por el desastre de la plataforma Deepwater Horizon. | Imagen: flickr.com/ideum (CC BY-SA 2.0).
La petrolera británica BP ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU y los cinco estados del Golfo de México para resolver mediante el pago de 18.571 millones de euros (20.800 millones de dólares) las demandas civiles relacionadas con el desastre nat