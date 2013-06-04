Bruselas alerta de rastro transgénico no autorizado en trigo de EEUU
El trigo genéticamente modificado "no está autorizado en ningún lugar del mundo", "ninguna variedad", han subrayado las fuentes, por lo que Bruselas ha pedido explicaciones a Monsanto.
FACUA.org
Internacional-04/06/2013
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La Comisión Europea ha alertado a España y otros importadores de trigo procedente de Estados Unidos del riesgo de que haya presencia por contaminación de un transgénico no autorizado y procedente del fabricante Monsanto, según han confirmado a Europa Press fuent