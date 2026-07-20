Bruselas multa con 500 millones de euros a AliExpress por vender productos ilegales e inseguros
Se trata de la sanción más alta impuesta por la Comisión Europea por incumplimientos de la Ley de Servicios Digitales.
FACUA.org
Internacional-20/07/2026
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La Comisión Europea ha impuesto una multa de 550 millones de euros a la plataforma de comercio electrónico AliExpress por permitir la venta de productos ilegales.
Se trata de la sanción más alta impuesta por Bruselas a una empresa p