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Bruselas multa con 500 millones de euros a AliExpress por vender productos ilegales e inseguros

Se trata de la sanción más alta impuesta por la Comisión Europea por incumplimientos de la Ley de Servicios Digitales.

FACUA.org
Internacional-20/07/2026
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La Comisión Europea ha impuesto una multa de 550 millones de euros a la plataforma de comercio electrónico AliExpress por permitir la venta de productos ilegales.

Se trata de la sanción más alta impuesta por Bruselas a una empresa p

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