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Eduardo Inda, condenado tras inventar que un informe de la Guardia Civil señala a Rubén Sánchez como "miembro de una red de acoso"

La sentencia señala que Okdiario incurrió en "la atribución a una autoridad pública de una conclusión fáctica que no tiene sustento documental alguno" y obliga a publicar una rectificación en su web y sus perfiles en Twitter y Facebook.

FACUA.org
España-21/07/2026
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Okdiario y su director, Eduardo Inda, han sido condenados por un juez de Sevilla tras inventar que un informe de la Guardia Civil señala al secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, como miembro de una

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