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Bruselas multa con 561 millones a Microsoft por no ofrecer la opción de elegir navegador

Es la cuarta sanción financiera que la Comisión Europea impone a Microsoft desde 2004

FACUA.org
Europa-06/03/2013
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La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una nueva multa de 561 millones de euros al gigante informático estadounidense Microsoft por haber incumplido su compromiso de incluir en su sistema operativo Windows una pantalla de opciones que permita a los usuarios instalar o

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