Acusó a la usuaria de un mal uso: tras la actuación de FACUA, Samsung repara un smartwatch que se estropeó por un defecto de fábrica
La empresa sostenía que la reparación no estaba cubierta por la garantía y quería hacerle pagar los 215 euros que costaba el arreglo.
FACUA.org
Murcia-08/06/2026
Tras la actuación de FACUA-Consumidores en Acción, Samsung ha reparado sin coste un smartwatch que se estropeó por un defecto de fábrica. Pese a que se encontraba en garantía, la empresa se negó inicialmente al arreglo alegando que los daños se debían a un mal uso por