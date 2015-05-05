Bruselas pide que la UE se sume al protocolo internacional contra la venta ilícita de productos del tabaco
La Unión Europea firmó en diciembre de 2013 la convención marco sobre control del tabaco de la OMS, un requisito previo para unirse a dicho protocolo.
Europa Press
Europa-05/05/2015
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La Comisión Europea ha presentado este lunes una propuesta para que la Unión Europea se sume como bloque al protocolo para eliminar el comercio ilícito de productos del tabaco que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al que pertenece ya España.</